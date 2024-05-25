Как ведет себя водитель в момент аварии – смотрите видео

Девушка за рулем грузовика несколько часов провисела над пропастью после аварии

26-летняя Сидни Томас вела грузовик с прицепом по мосту Джорджа Роджерса Кларка (штат Огайо, США), когда произошла эта трагедия. Водитель пикапа, двигавшегося во встречном направлении, неожиданно выскочил на ее полосу.

Свидетели рассказали, что перед аварией 33-летний Тревор Бранхам превышал скорость и перестраивался между полосами движения. Из-за резкого удара грузовик Сидни потянуло влево. Несмотря на ее быстрые действия, вырулить она уже не смогла.

Полуприцеп выехал на встречную полосу, разорвал барьер моста и застрял в его опорах, это притормозило фуру и в итоге спасло жизнь девушки.

Завершилось все благополучно, спасатели пришли ей на помощь и спустя несколько часов сумели извлечь ее из кабины – за этим можно понаблюдать на одном из видео.

«Я действительно думала, что разобьюсь насмерть, когда висела над пропастью. Иногда ты молишься и думаешь, не зря ли это, потому что Бог все равно тебя не слышит. Но в тот счастливый день он был со мной», – сказала Сидни.

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Видео: YouTube