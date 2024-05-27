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Для первой заливки Ларгуса на конвейере АВТОВАЗА выбрали отечественный антифриз
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Для первой заливки Ларгуса на конвейере АВТОВАЗА выбрали отечественный антифриз
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Для первой заливки Ларгуса на конвейере АВТОВАЗА выбрали отечественный антифриз

Sintec Group поставит охлаждающие жидкости для Lada Largus на конвейер в Ижевске

Поставщиком антифриза для первой заливки на конвейере завода АВТОВАЗ в Ижевске стала компания Sintec. Поддержание оптимальной температуры и надёжная защита систем охлаждения бензиновых 8- и 16-клапанных моторов доверены охлаждающей жидкости Sintec Luxe.

Геннадий Задорожный, директор департамента В2В продаж компании SINTEC Group:

– Выбор крупнейшим российским автосборочным предприятием нашего антифриза для первой заливки – еще одно подтверждение высокого качества Sintec Luxe.

До конца года мы планируем поставить на Ижевский автозавод до 300 тонн высокотехнологичных охлаждающих жидкостей.

Первые бензиновые универсалы Lada Largus сошли с конвейера Ижевского автозавода 15 мая, куда их производство было перенесено из Тольятти. До конца года в Удмуртии планируют выпустить до 50 000 автомобилей Lada Largus. Предполагается возможность наращивания объемов производства модели в следующем году до 100 тыс. штук.

Справка

Sintec Group – многолетний официальный поставщик технических жидкостей для крупнейших российских автозаводов. В 2023 году на конвейеры отечественных автосборочных предприятий компанией было поставлено более 2000 тонн продукции компании из Калужской области.

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Количество просмотров 3
27.05.2024
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+10