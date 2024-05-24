В России не будут запрещать этот вид транспорта, но ответственность ужесточат

Сенатор Шейкин: закон об ужесточении ответственности для СИМ рассмотрят в июне

Правительство РФ поддержало правки в законопроект об ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), документ внесен на рассмотрение Госдумы.

В июне документ рассмотрят в первом чтении, об этом рассказал один из инициаторов и авторов проекта, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Правительство попросило проанализировать правоприменительную практику, соотнести размер штрафов со степенью общественной вредности», – уточнил Шейкин в ходе пресс-конференции о нормативно-правовом регулировании использования СИМ.

По словам Шейкина, ко второму чтению планируется рассмотреть возможные дополнения, в частности, штраф за использование смартфона во время передвижения на СИМ.

Заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко констатировал, что электросамокаты и другие СИМ из средства развлечения стали отдельным видом транспорта.

«Мы видим, что СИМ используются в качестве альтернативы общественного транспорта: от дома до метро, от метро до работы», – уточнил замдиректора департамента.

При этой Шейкин заверил, что у властей нет цели идти по пути Парижа и запрещать новый вид транспорта.

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Источник: Известия