Депутат рассказал, почему считает мобильные камеры фотофиксации «музейными динозаврами»

Депутат Нилов требует запретить передвижные и мобильные камеры фотофиксации

Комплексы фото- и видеофиксации предназначены для повышения безопасности дорожного движения, и это не вызывает споров.

Однако водители слишком часто получают штрафы исключительно на основании данных от передвижных и мобильных камер, отмечает депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эти камеры сегодня могут находиться в одном месте, а завтра в другом, что делает практически невозможным водителям доказать свою правоту.

Передвижные специальные комплексы используются преимущественно частными структурами и, как правило, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где автомобилисты часто допускают незначительные нарушения скоростного режима. Собственники этих комплексов иногда некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге или увеличивают показатель погрешности, что существенно нарушает права водителей.

Поэтому депутат советует оставить только стационарные комплексы, с которыми, по крайней мере, можно на равных оспаривать штрафы. А передвижные и мобильные камеры предлагает запретить совсем.

«Музейные динозавры, нередко явно компостно-палочного происхождения с точки зрения техстандартов, не должны портить жизнь законопослушным водителям», – отмечает депутат.

Законопроект разработан и сегодня вносится в Госдуму.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram