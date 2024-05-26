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Toyota Land Cruiser 300 добавят «спортивности»

Toyota Land Cruiser 300 получит специальную раллийную версию

Toyota представила новую специальную версию Land Cruiser J300 в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечая свою 10-ю победу подряд на ралли Дакар.

Эта модель, получившая название Land Cruiser 10th Victory Edition, отличается темными акцентами, дополненными соответствующими 18-дюймовыми легкосплавными дисками и наклейками в раллийном стиле. Внедорожник доступен исключительно с бензиновым силовым агрегатом V6.

Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition
Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition

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Специальная отделка заимствована у Land Cruiser 300 Black Edition, уже доступного в ОАЭ. Сохранив такие элементы, как черная решетка радиатора, защитная пластина и брызговики от Black Edition, новая версия имеет целый набор черных и серых наклеек. Они украшают профиль и доходят до заднего бампера, отдавая дань уважения автоспортивному наследию Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition
Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition

Еще одна особенность автомобиля, которая бросается в глаза – комплект черных 18-дюймовых легкосплавных дисков с шинами 285/60R18.

Однако, возможно, было бы более уместно, если бы 10-е издание Victory Edition было основано на Land Cruiser GR Sport, а не на модели начального уровня. Это позволило бы ему извлечь выгоду из прочного обвеса и более сложной настройки подвески. Примечательно, что вариант GR Sport – это Land Cruiser, который привел Toyota к последней победе на ралли Дакар.

Интерьер Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition
Интерьер Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition

Неубиваемые моторы и полный привод – любимый внедорожник россиян за 2 млн рублей

В отличие от дизельного Land Cruiser GR Sport, победившего в Дакаре, 10-я версия Victory Edition доступна исключительно с бензиновым двигателем. 3,5-литровый двигатель V6 с турбонаддувом выдает 409 л. с. (305 кВт / 415 л. с.), как и остальная часть линейки Land Cruiser J300 в регионе. Мощность передается на все четыре колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода Toyota.

Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition доступен исключительно в Объединенных Арабских Эмиратах по цене 319 900 дирхамов (7,9 млн рублей).

Источник: Carscoops

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Carscoops
26.05.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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