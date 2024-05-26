Toyota Land Cruiser 300 добавят «спортивности»

Toyota Land Cruiser 300 получит специальную раллийную версию

Toyota представила новую специальную версию Land Cruiser J300 в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечая свою 10-ю победу подряд на ралли Дакар.

Эта модель, получившая название Land Cruiser 10th Victory Edition, отличается темными акцентами, дополненными соответствующими 18-дюймовыми легкосплавными дисками и наклейками в раллийном стиле. Внедорожник доступен исключительно с бензиновым силовым агрегатом V6.

Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition

Специальная отделка заимствована у Land Cruiser 300 Black Edition, уже доступного в ОАЭ. Сохранив такие элементы, как черная решетка радиатора, защитная пластина и брызговики от Black Edition, новая версия имеет целый набор черных и серых наклеек. Они украшают профиль и доходят до заднего бампера, отдавая дань уважения автоспортивному наследию Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition

Еще одна особенность автомобиля, которая бросается в глаза – комплект черных 18-дюймовых легкосплавных дисков с шинами 285/60R18.

Однако, возможно, было бы более уместно, если бы 10-е издание Victory Edition было основано на Land Cruiser GR Sport, а не на модели начального уровня. Это позволило бы ему извлечь выгоду из прочного обвеса и более сложной настройки подвески. Примечательно, что вариант GR Sport – это Land Cruiser, который привел Toyota к последней победе на ралли Дакар.

Интерьер Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition

В отличие от дизельного Land Cruiser GR Sport, победившего в Дакаре, 10-я версия Victory Edition доступна исключительно с бензиновым двигателем. 3,5-литровый двигатель V6 с турбонаддувом выдает 409 л. с. (305 кВт / 415 л. с.), как и остальная часть линейки Land Cruiser J300 в регионе. Мощность передается на все четыре колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода Toyota.

Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition доступен исключительно в Объединенных Арабских Эмиратах по цене 319 900 дирхамов (7,9 млн рублей).

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Источник: Carscoops