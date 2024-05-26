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Камерунцы везли 2 кг мефедрона, чтобы продать в Питере (видео)

В Санкт-Петербурге задержали уроженцев Камеруна с крупной партией наркотиков

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в Северной столице пресечена деятельность, не много не мало, этнической организованной группы. Сия группа занималась торговлей наркотиками через закладки.

Криминальный тандем из двух уроженцев Камеруна в возрасте 26 и 28 лет, которых задержали оперативники, сбывал гражданам различные запрещенные вещества. Старший подельник реализовывал так называемые мастер-клады и фасовал «товар» на мелкие дозы, а младший – распространял их.

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«При задержании в автомобиле, на котором передвигались подельники, сотрудники полиции обнаружили почти 2 килограмма мефедрона. При обыске в квартире 28-летнего злоумышленника на улице Замшина полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и банковские карты», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

Против «предприимчивых» товарищей уже возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Установлена их причастность к нескольким фактам сбыта запрещенных веществ. Старший из них задержан по статье 91 УПК РФ, второму мера пресечения еще выбирается. Возможно, выявятся и другие эпизоды преступной деятельности группы или новые ее участники…

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
26.05.2024
Фото:МВД Медиа
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