Афера не удалась: в Беларуси перевозчик в 1,5 раза пытался снизить стоимость авто

Таможенники Белоруссии пресекли попытку ввоза BMW X6 по заниженной стоимости

Сотрудники Оперативной таможни Белоруссии пресекли попытку ввоза через границу из Польши автомобиля BMW X6 по заниженной стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

Речь идет о модели 2023 года выпуска, стоимость которого при ввозе на территорию ЕАЭС намеренно занизили в полтора раза с целью уменьшения размера обязательных таможенных платежей. Теперь перевозчик доплатит не только соответствующие таможенные пошлины в размере 74 тыс. белорусских рублей, но и более 51 тыс. рублей штрафа в валюте Белоруссии.

В пресс-службе уточнили, что BMW X6 2023 года выпуска перевозили через КПП на белорусско-польской границе. Согласно сопроводительным документам, стоимость автомобиля BMW X6 была оценена в 68,1 тыс. евро (примерно 6,66 млн рублей по актуальному курсу).

В ходе проверки, включая имеющуюся информацию с польской стороны, белорусские таможенники установили реальную стоимость транспортного средства, она составила 99 тыс. евро (порядка 9,69 млн рублей). В итоге перевозчик привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь за недостоверную информацию о товаре.

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Источник: Таможенные органы Республики Беларусь