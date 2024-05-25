Можно ли продать кредитный автомобиль и как это сделать — инструкция

В Роскачестве перечислили 4 варианта продажи кредитного автомобиля

Иногда приходится продавать автомобиль, приобретенный в кредит, причины могут быть разными: нет средств на выплаты или автомобиль просто стал не нужен. В случае продажи такого автомобиля очень многое зависит от того, какой кредит был оформлен.

Зачастую программы автокредитования в рамках сотрудничества с конкретными дилерами настаивают на приобретении транспортного средства в одном из партнерских салонов. Оформляя потребительский кредит, заемщик пользуется им на свое усмотрение.

Вернуть машину банку – но с большой долей вероятности финансовая структура откажет. Дело в том, что для возвращения своих средств автомобиль выставят на аукцион, причем по цене, ниже рыночной. А это – убытки, и банк вправе потребовать компенсировать разницу.

Найти другого заемщика – это сложно, к тому же к новому заемщику банк предъявит свои требования, а может и вовсе отказать ему в кредите.

Продать автомобиль с разрешения банка – найти покупателя и продать ему автомобиль, заручившись согласием банка.

По словам руководителя Центра финансовой экспертизы Ольги Вяльшиной, при продаже кредитного автомобиля нужно тщательно подготовить всю документацию (договор купли-продажи, ПТС, справку из банка о размере остатка кредита и отсутствии задолженности по платежам). Причем нового покупателя нужно уведомить, что автомобиль находится в залоге у банка.

«После продажи нужно будет погасить оставшуюся сумму кредита, заплатить все необходимые сборы и оформить снятие обременения с автомобиля. Только после этого новый владелец сможет полноценно распоряжаться транспортным средством», – уточняет эксперт.

Для этого, во-первых, нужно получить разрешение от банка, иначе сделка будет признана недействительной. В заявлении указать причину, по которой выплаты по кредиту невозможны. Затем найти покупателя – с письменным разрешением от банка все действия абсолютно законны, поэтому не стоит вестись на уловки покупателя сбить цену. После этого оформить договор купли-продажи, в нем обязательно прописать, что машина в залоге и заемщик обязуется закрыть кредит после получения денег от продажи автомобиля.

В Роскачестве советуют с целью минимизации рисков и корректного оформления документов обращаться только к грамотным юристам или пользоваться услугами специализированных компаний по оформлению сделок с кредитными авто.

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Источник: Роскачество