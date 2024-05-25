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Спортивные модели мотоциклов чаще всего попадают в ДТП — называем марки

Страховщики перечислили самые аварийные марки мотоциклов

Такие марки мотоциклов, как KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW чаще всего попадают в ДТП. Такие статистические данные озвучили специалисты страховой компании «Согласие» в сегменте ОСАГО за 2023 год (есть в распоряжении «За рулем»).

В частности, на мотоциклы марки KTM приходится 3,2 % аварий – это наиболее высокий показатель. На мотоциклы Kawasaki и Honda приходится менее 2,5%, в аварийный топ-5 вошли также Suzuki и BMW с частотой ДТП 2% и менее.

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По данным экспертов «Согласия», спортивные модели относятся к наиболее рисковым. Они отличаются спортивной посадкой, у них мощный мотор, мотоциклы очень быстро разгоняются и достигают максимальную скорость.

«Суперспортивные модели в страховании будут дороже, чем другие. Страховые тарифы на другие модели, которые предполагают не очень быструю езду – например, Honda Gold Wing и другие значительно ниже», – поясняют специалисты.

При этом в страховой компании отмечают, что в среднем по статистике мотоциклисты реже всего попадают в аварии в сравнении с автомобилистами. Но в случае ДТП у мотоциклистов очень высокая доля последствий, причем и для мотоциклов, и для их владельцев.

Источник: пресс-служба СК «Согласие»

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
25.05.2024
Фото:АГН Москва
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