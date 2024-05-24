Японский автопроизводитель отказался спонсировать Олимпиаду — мы знаем причину

В Toyota Motor заявили о намерении выйти из числа спонсоров Олимпийских игр

Один из ведущих японских автопроизводителей Toyota Motor заявил о намерении выйти из ключевых спонсоров Олимпийских игр после завершения предстоящей Олимпиады во Франции. Новость об этом распространили СМИ Японии со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, автоконцерн не станет продлевать заключенный в 2015 году контракт о спонсорстве, но продолжит поддерживать спортсменов по-своему.

В руководстве Toyota хотели пролонгировать контракт в качестве главного спонсора с Международным паралимпийским комитетом, но в Международном олимпийском комитете заявила, что статус спонсора не может распространяться только в отношении одного из контрактов.

Отмечается, что общая стоимость соглашения по спонсорству ориентировочно могла превысить 100 млрд иен (примерно 57,48 млрд рублей по текущему курсу). Уточняется, что Toyota предоставила организаторам Олимпиады в Париже более 3 тыс. автомобилей, в том числе на водородном топливе.

В СМИ пишут, что решение о прекращении спонсорства может быть связано с неэффективным использованием выделенных автоконцерном средств.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Kyodo News