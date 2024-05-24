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Внедорожник арестованного замминистра снят с продажи на онлайн-сервисе

Внедорожник Chevrolet Suburban замминистра Иванова снят с продажи

Принадлежавший замглавы Минобороны Тимуру Иванову внедорожник Chevrolet Suburban и переоформленный на бывшую супругу снят с продажи. Это выяснил корреспондент РИА Новости.

Согласно декларации Иванова за 2019 год, автомобиль значился в его собственности, но в 2023 году его хозяином стала бывшая супруга – Светлана Иванова. После того как внедорожник побывал в ДТП, его продали. Впоследствии новый владелец намеревался перепродать его за более чем 2,5 млн рублей. По какой причине Chevrolet Suburban был снят с продажи – агентству не удалось выяснить.

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Напомним, суд в мае арестовал принадлежавшие замминистра обороны два люксовых автомобиля, включая Chevrolet Suburban и мотоцикл. По информации сервиса Avtoface, на все транспортные средства, переоформленные на отца Иванова, наложены ограничения.

Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса, ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, суд постановил арестовать его до 23 июня. По словам адвоката Мурада Мусаева, Иванова подозревают в получении взятки в размере примерно одного миллиарда рублей.

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Источник: РИА Новости

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Фото:AP/TASS | Chevrolet
24.05.2024
Фото:AP/TASS | Chevrolet
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