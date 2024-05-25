В России продают легендарный редчайший гиперкар по удивительной цене

В Москве продается Bugatti EB Veyron с пробегом 18,8 тыс. км за 185 млн рублей

Bugatti EB Veyron был произведен всего в 300 экземплярах, что делает его невероятно эксклюзивным автомобилем. Выставленный на продажу экземпляр с пробегом 18 800 км может похвастаться одним владельцем, что только увеличивает его коллекционную ценность.

Bugatti EB Veyron

Гиперкар оснащен впечатляющим мотором W16 объемом 8 литров, который развивает колоссальную мощность в 1001 л. с. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, что и по сей день является выдающимся показателем. Bugatti EB Veyron долгие годы считался самым быстрым серийным автомобилем на планете, уступив этот титул лишь в 2010 году SSC Ultimate Aero.

Bugatti EB Veyron

Несмотря на то, что с момента выпуска модели прошло уже более 15 лет, Bugatti EB Veyron по-прежнему вызывает восхищение своим дизайном и техническими характеристиками. Даже в сравнении с современными электрическими гиперкарами Veyron не теряет своей привлекательности.

Владеть легендарным Bugatti EB Veyron – не для всех. Выставленный на продажу гиперкар предлагается по цене 185 миллионов рублей.

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Источник: IXBT