Все лучшее — детям: Li Auto представил инновационное умное детское кресло

Li Auto представил умное детское автокресло Goodbaby за 500 долларов

Автопроизводитель Li Auto, известный своими востребованными в России кроссоверами, представил революционное умное детское автокресло Goodbaby.

Одним из ключевых преимуществ автокресла Goodbaby является возможность удаленного управления через сенсорный экран автомобиля. Водители могут регулировать вентиляцию, наклон спинки и другие настройки прямо со своего места, не отвлекаясь от дороги. В будущем обновление прошивки автомобилей позволит использовать голосовое управление для дополнительного удобства.

Умное детское автокресло Goodbaby

Автокресло оснащено целым рядом датчиков и индикаторов, которые передают всю информацию о состоянии на экран автомобиля. Водитель постоянно получает данные о положении кресла, правильном креплении ремней безопасности и опорных ножек.

Еще одним важным элементом является функция оповещения о забытом ребенке. Если юный пассажир случайно остался в машине, автомобиль сразу же отправит уведомление через приложение Li Auto. Эта функция избавляет от тревожных ситуаций и обеспечивает душевное спокойствие родителей.

Автокресло Goodbaby подходит для детей от 0 до 12 лет и имеет широкий диапазон регулировок, позволяя подстроить его под потребности каждого ребенка. Оно также оснащено креплением ISOFIX для надежного закрепления в автомобиле.

Примечательной особенностью кресла является возможность электрического вращения на 360°. С помощью одной кнопки родители могут легко повернуть кресло, чтобы усадить или высадить ребенка или обеспечить удобство в поездке.

Умное детское автокресло Goodbaby от Li Auto доступно по цене около 500 долларов.

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Источник: ITHome