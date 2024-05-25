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Будущее все ближе: продажи летающих машин начнутся в 2025 году

Продажи летающего автомобиля Xpeng Land Aircraft Carrier стартуют в 2025 году

Футуристическая концепция становится реальностью: компания Xpeng Aeroht, дочернее предприятие китайского автопроизводителя электромобилей Xpeng Motors, специализирующееся на разработке летающих автомобилей, объявила о начале приема предварительных заказов на свой модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier.

Старт продаж запланирован на 2025 год: в четвертом квартале 2024 года Xpeng Aeroht начнет принимать предзаказы на Land Aircraft Carrier, а уже в 2025 году первые экземпляры этого инновационного транспортного средства будут доставлены счастливым обладателям.

Xpeng Land Aircraft Carrier
Xpeng Land Aircraft Carrier
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Модульная конструкция: Land Aircraft Carrier представляет собой уникальную разработку, объединяющую в себе функциональность автомобиля и летательного аппарата. Он состоит из двух модулей.

Колёсный модуль: полноприводный внедорожник с трёхосной шестиколёсной конструкцией (6x6) и рулевым управлением задними колёсами. Он способен вмещать до 4-5 пассажиров и обеспечивает высокую проходимость и грузоподъемность.

Xpeng Land Aircraft Carrier
Xpeng Land Aircraft Carrier

Летающий модуль: двухместная кабина с панорамным обзором на 270 градусов, оснащенная электрической силовой установкой, отвечающей требованиям безопасности при отказе одного пропеллера.

Land Aircraft Carrier спроектирован и построен с соблюдением строгих авиационных и автомобильных стандартов безопасности. Он сертифицирован в соответствии с соответствующими нормами, что гарантирует его надежность и безопасность эксплуатации.

Летательный модуль Land Aircraft Carrier способен совершать полеты на малых высотах, открывая новые горизонты для путешествий и отдыха.

Вероятно, стоимость будет не менее 140 000 долларов.

Источник: ChinaDaily

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За РулемЛежнин Роман
Фото:aeroht.com
25.05.2024
Фото:aeroht.com
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