Недорогой беспроблемный кроссовер Toyota приятно подешевел в России

Российские цены на Toyota Corolla Cross снизились до 2,8 млн рублей

В Россию официально не поставляемая, но уже ставшая популярной в Азии модель Toyota Corolla Cross появилась на отечественном рынке благодаря дилерам и предпринимателям, которые ввозят ее по схеме «параллельного импорта».

Toyota Corolla Cross

Цены на Corolla Cross начинаются от 2,83 миллиона рублей с учетом утилизационного сбора и электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). За эти деньги компания из Владивостока предлагает привезти под заказ версию 2022 года выпуска с китайского рынка. Кроссовер оснащен светодиодной оптикой с датчиком света, датчиками давления в шинах, системой контроля усталости водителя, медиасистемой с навигацией и Apple CarPlay, однозонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора с передними и задними парктрониками, подогревами руля, лобового стекла и боковых зеркал, бесключевым доступом, панорамной крышей с люком и 18-дюймовыми литыми дисками.

Интерьер Toyota Corolla Cross

Любители более свежих моделей могут приобрести уже привезенный и растаможенный кроссовер 2023 года выпуска. Такой автомобиль в комплектации Pioneer Edition с еще более полным набором опций, включающим адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, систему удержания в полосе и экстренного торможения, предлагает частник из Владивостока.

Для тех, кто проживает в Новосибирске, доступен предзаказ Toyota Corolla Cross за 3,2 миллиона рублей.

Под капотом всех представленных на российском рынке кроссоверов Corolla Cross установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 169 л. с. Пару двигателю составляет бесступенчатый вариатор.

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Источник: Автоновости дня