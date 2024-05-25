#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Tank 800
25 мая
Появились первые фото абсолютно нового Tank 800
Опубликованы первые фото салона, подкапотного...
Лучше, чем в Европе: на новый курорт Эль-Аламейн в Египте запустят рейсы из России
25 мая
Лучше, чем в Европе: на новый курорт Эль-Аламейн в Египте запустят рейсы из России
Россиянам нашли достойную альтернативу отдыху в...
Насколько безопасны китайские автомобили? Результаты тестов вас удивят
25 мая
Насколько безопасны китайские автомобили? Результаты тестов вас удивят
Эксперты отметили значительное повышение уровня...

Насколько безопасны китайские автомобили? Результаты тестов вас удивят

Эксперты отметили значительное повышение уровня безопасности китайских авто

Ранее китайские машины получали низкие оценки в краш-тестах и вызывали скепсис у российских автолюбителей.

Однако, сегодня многие модели от китайских производителей получают высокие рейтинги безопасности по результатам краш-тестов, включая тесты EuroNCAP и C-NCAP.

Например, Voyah Free и Geely Monjaro получили максимальные пять звезд, а Nio ET5 стал самым безопасным автомобилем 2023 года по версии EuroNCAP.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

Улучшения связаны с применением передовых технологий и высокопрочных материалов в конструкции кузова. Современные китайские автомобили оснащены преднатяжителями ремней, деформируемыми зонами удара и подушками безопасности. В базовой версии Changan CS35 Plus есть две подушки безопасности, трёхточечные ремни, активные подголовники и системы ABS, EBD и помощи при подъёме. В старших моделях – шесть подушек безопасности.

Электронные системы играют ключевую роль в безопасности: автоматическое экстренное торможение (AEB), предотвращение столкновений, контроль ряда и слепых зон становятся стандартом.

В Changan Uni-V система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) может инициировать аварийное торможение. Geely и Belgee используют систему контроля слепых зон от Volvo. В старших моделях Changan есть система безопасного выхода, предупреждающая о приближении транспорта при открытии двери. Во флагманском Geely Monjaro внедрён ассистент предотвращения столкновений CMSF.

Китайские автопроизводители обеспечивают высокий уровень безопасности, подтверждённый авторитетными рейтингами.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
25.05.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0