Насколько безопасны китайские автомобили? Результаты тестов вас удивят

Эксперты отметили значительное повышение уровня безопасности китайских авто

Ранее китайские машины получали низкие оценки в краш-тестах и вызывали скепсис у российских автолюбителей.

Однако, сегодня многие модели от китайских производителей получают высокие рейтинги безопасности по результатам краш-тестов, включая тесты EuroNCAP и C-NCAP.

Например, Voyah Free и Geely Monjaro получили максимальные пять звезд, а Nio ET5 стал самым безопасным автомобилем 2023 года по версии EuroNCAP.

Улучшения связаны с применением передовых технологий и высокопрочных материалов в конструкции кузова. Современные китайские автомобили оснащены преднатяжителями ремней, деформируемыми зонами удара и подушками безопасности. В базовой версии Changan CS35 Plus есть две подушки безопасности, трёхточечные ремни, активные подголовники и системы ABS, EBD и помощи при подъёме. В старших моделях – шесть подушек безопасности.

Электронные системы играют ключевую роль в безопасности: автоматическое экстренное торможение (AEB), предотвращение столкновений, контроль ряда и слепых зон становятся стандартом.

В Changan Uni-V система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) может инициировать аварийное торможение. Geely и Belgee используют систему контроля слепых зон от Volvo. В старших моделях Changan есть система безопасного выхода, предупреждающая о приближении транспорта при открытии двери. Во флагманском Geely Monjaro внедрён ассистент предотвращения столкновений CMSF.

Китайские автопроизводители обеспечивают высокий уровень безопасности, подтверждённый авторитетными рейтингами.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Тарантас Ньюс