Такой Дастер вы еще не видели: пневмоводвеска, электромотор, запас хода 350 км

Metalplast представил тюнинг-проект на базе Dacia Duster на POLI AutoFEST 2024

Этот уникальный кроссовер, созданный на базе дизельного Duster компанией Metalplast, представляет собой настоящее чудо техники. Процесс его трансформации обошелся в более чем 150 000 евро и занял более двух лет, но результат оправдал все ожидания.

Dacia Duster Electric

На мероприятии POLI AutoFEST 2024, посвященном автолюбителям, который прошел с 17 по 19 мая, кроссовер Dacia Duster Electric впечатлил всех своими техническими характеристиками. Он оснащен пневматической подвеской, передним двигателем от Nissan Leaf мощностью 215 л. с., аккумулятором ёмкостью 55 кВт·ч и запасом хода до 350 км. Время разгона до 11 км/ч занимает всего 11-12 секунд, а масса автомобиля составляет 1700 кг.

Dacia Duster Electric

Однако, несмотря на все его улучшения, кроссовер Dacia Duster Electric не может быть использован на дорогах общего пользования. Его дальнейшая судьба остается загадкой. Возможно, он станет прототипом для будущих электрических моделей или будет использован для дальнейших исследований в области электромобилей.

Dacia Duster Electric

Недавно издание L'automobile провело первый тест нового гибридного Dacia Duster 2024 нового поколения, где были выявлены как сильные, так и слабые стороны этой модели. Эксперты отметили его улучшенные технические характеристики и комфорт вождения, однако также указали на необходимость дальнейшей оптимизации в некоторых аспектах.

Dacia Duster Electric

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Источник: EVmarket