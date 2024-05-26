#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер Skodа Elroq
26 мая
Skoda впервые показала свой новейший кроссовер Elroq
Skoda опубликовала первое изображение передней...
Салон Mitsubishi Montero Sport
26 мая
Надежный мотор и рама: в Россию приехали хорошие внедорожники дешевле Prado
В Россию привезли рамные внедорожники...
Интерьер Dongfeng 580
26 мая
Один из самых доступных 7-местных кроссоверов подешевел еще больше: что с ценой
Цена на семиместный кроссовер Dongfeng 580...

Такой Дастер вы еще не видели: пневмоводвеска, электромотор, запас хода 350 км

Metalplast представил тюнинг-проект на базе Dacia Duster на POLI AutoFEST 2024

Этот уникальный кроссовер, созданный на базе дизельного Duster компанией Metalplast, представляет собой настоящее чудо техники. Процесс его трансформации обошелся в более чем 150 000 евро и занял более двух лет, но результат оправдал все ожидания.

Dacia Duster Electric
Dacia Duster Electric

На мероприятии POLI AutoFEST 2024, посвященном автолюбителям, который прошел с 17 по 19 мая, кроссовер Dacia Duster Electric впечатлил всех своими техническими характеристиками. Он оснащен пневматической подвеской, передним двигателем от Nissan Leaf мощностью 215 л. с., аккумулятором ёмкостью 55 кВт·ч и запасом хода до 350 км. Время разгона до 11 км/ч занимает всего 11-12 секунд, а масса автомобиля составляет 1700 кг.

Dacia Duster Electric
Dacia Duster Electric
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

Однако, несмотря на все его улучшения, кроссовер Dacia Duster Electric не может быть использован на дорогах общего пользования. Его дальнейшая судьба остается загадкой. Возможно, он станет прототипом для будущих электрических моделей или будет использован для дальнейших исследований в области электромобилей.

Dacia Duster Electric
Dacia Duster Electric

Недавно издание L'automobile провело первый тест нового гибридного Dacia Duster 2024 нового поколения, где были выявлены как сильные, так и слабые стороны этой модели. Эксперты отметили его улучшенные технические характеристики и комфорт вождения, однако также указали на необходимость дальнейшей оптимизации в некоторых аспектах.

Dacia Duster Electric
Dacia Duster Electric

Источник: EVmarket

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Соцсети
Количество просмотров 2
26.05.2024
Фото:Соцсети
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18