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Первый в мире доступный кроссовер-минивэн приехал в Россию

В конце мая российские дилеры привезли кроссовер-минивэн Leapmotor C16

Еще до начала продаж в Китае, российские дилеры оперативно доставили первый в мире доступный кроссовер-минивэн Leapmotor C16. В Поднебесной автомобиль появился только 20 мая, а в дилерских центрах России он был представлен уже через пару дней. Стоит отметить, что в Китае продажи стартуют в июне по цене от 28 000 долларов. Российская цена пока не объявлена.

Leapmotor C16 привлекает внимание своим необычным сочетанием характеристик кроссовера и минивэна. Автомобиль получил стильные выдвижные дверные ручки и лидар на крыше, обеспечивающий безопасность и автономность.

Leapmotor C16
Leapmotor C16
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В салоне предусмотрены 6 посадочных мест по схеме 2+2+2. Удобные сиденья второго ряда выполнены как капитанские кресла с функциями обогрева и вентиляции. Для пассажиров заднего сиденья предусмотрены потолочный экран, независимый климат-контроль и два USB-разъема.

Электромобиль отличается впечатляющим технологическим оснащением. Внутри расположено двухспицевое рулевое колесо с рычагом переключения передач под ним, а центральная консоль оснащена большим 14,6-дюймовым сенсорным экраном. В центральном туннеле есть площадка для зарядки смартфона, два подстаканника и аудиосистема с 21 динамиком.

Leapmotor C16
Leapmotor C16

Leapmotor C16 представлен как в электрической, так и в гибридной версии. Электромобиль развивает мощность 215 кВт (288 л. с.) и может разгоняться до 160 км/ч. Гибридная модель сочетает 1,5-литровый атмосферный ДВС на 70 кВт с электромотором мощностью 170 кВт (228 л. с.).

Интерьер Leapmotor C16
Интерьер Leapmotor C16

Габариты Leapmotor C16 впечатляют: длина автомобиля составляет 4915 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1770 мм, а колесная база – 2825 мм. Такие размеры обеспечивают простор и комфорт для всех пассажиров.

Российские дилеры получили Leapmotor C16 в трех эксклюзивных цветах кузова: зеленом, фиолетовом и черном.

Источник: Autonews

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome | Dongchedi
26.05.2024
Фото:ITHome | Dongchedi
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