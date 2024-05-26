Kia снимает с производства популярный крупный кроссовер

Kia прекращает производство внедорожника Mohave из-за падения спроса

Корейский автопроизводитель Kia объявил о прекращении выпуска своего самого большого внедорожника Mohave из-за низких продаж.

Borrego, известный в России как Mohave, был самой крупной моделью в линейке Kia и производился в течение нескольких лет. Однако в последнее время продажи автомобиля значительно снизились. Так, в апреле 2024 года дилеры реализовали всего 257 единиц.

Kia Mohave

Основной причиной прекращения производства Mohave стало именно падение спроса на внедорожники. Клиенты все чаще отдают предпочтение более компактным и экономичным кроссоверам.

Освободившиеся производственные мощности на заводе Kia в городе Хвасон будут перенаправлены на выпуск других моделей, в том числе Kia Sorento и недавно анонсированного пикапа Tasman.

Kia Mohave

Kia планирует закрыть завод в Хвасоне с конца июля до середины августа, чтобы переоборудовать производственные линии в соответствии с новыми планами производства.

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Источник: Motor1