Kia снимает с производства популярный крупный кроссовер

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Kia прекращает производство внедорожника Mohave из-за падения спроса

Корейский автопроизводитель Kia объявил о прекращении выпуска своего самого большого внедорожника Mohave из-за низких продаж.

Borrego, известный в России как Mohave, был самой крупной моделью в линейке Kia и производился в течение нескольких лет. Однако в последнее время продажи автомобиля значительно снизились. Так, в апреле 2024 года дилеры реализовали всего 257 единиц.

Kia Mohave
Kia Mohave
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Основной причиной прекращения производства Mohave стало именно падение спроса на внедорожники. Клиенты все чаще отдают предпочтение более компактным и экономичным кроссоверам.

Освободившиеся производственные мощности на заводе Kia в городе Хвасон будут перенаправлены на выпуск других моделей, в том числе Kia Sorento и недавно анонсированного пикапа Tasman.

Kia Mohave
Kia Mohave

Kia планирует закрыть завод в Хвасоне с конца июля до середины августа, чтобы переоборудовать производственные линии в соответствии с новыми планами производства.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 2
26.05.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Mohave (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Mohave  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогревателем зимой тепло. Не дорогая в эксплуатации (не дорогая стоимость владения).

Недостатки:

Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при разложенном 3-м ряде; надежность датчика пневмы так и не повышена: опять отказ; почти нет крючков для груза в багажнике.

Комментарий:

Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако по сочетанию свойств да за такие деньги вряд ли найдется. Однако интересно, на новой модели так же не работает предварительный электроподогреватель салона. Я полтора года вместе с нашим дилером пытаюсь добиться от производителя исправления этого врожденного дефекта. А там то и делов- исправление программы управления климатконтроля. Причем я знаю, что этот дефект не только у меня- может быть даже у всех машин, выпущенных после 2017 г. А зимой с дизелем без этой фишки в салоне долго холодно. Что касается остальных проблем, в том числе подвески, то тут есть над чем работать- раскачка на волнах не слабая (головой потолок пробиваешь), да и датчик пневмы сдох после года эксплуатации . Как впрочем и над некоторыми другими вопросами, например куда девать шторку при разложенном третьем ряде сидений?

+6