После этого заболевания вам не продлят права: что за недуг?

Нейрофизиолог Гапонова: после тяжелого инсульта пациента лишат прав на авто

Инсульт – серьезное заболевание, поражающее головной мозг, которое может иметь серьезные последствия для здоровья и повседневной жизни. Одним из таких последствий является ограничение возможности вождения автомобиля.

Согласно мнению нейрофизиолога Ольги Гапоновой, после перенесенного инсульта пациентам может быть противопоказано управление транспортным средством. Это связано с тем, что инсульт может вызвать различные симптомы, влияющие на способность человека безопасно водить машину.

Физическая слабость, снижение скорости реакции, проблемы с памятью, концентрацией и зрением, трудности с чтением и другие последствия инсульта затрудняют выполнение действий, необходимых для безопасного вождения, таких как контроль автомобиля, быстрая реакция в экстренных ситуациях и осознание окружающей обстановки.

Врачи рекомендуют водителям, перенесшим инсульт, подождать не менее месяца перед возвращением за руль, даже если инсульт был легким. В случае более тяжелых инсультов или серьезных последствий ожидание может быть более длительным.

Кроме того, эксперты отмечают, что у 5-10% пациентов, перенесших инсульт, развивается эпилепсия. Эпилепсия является абсолютным противопоказанием к вождению автомобиля любой категории. В случае обнаружения эпилепсии на медкомиссии водитель не получит разрешение на управление транспортным средством.

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Источник: Газета.Ru