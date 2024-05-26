Водородные автомобили все ближе: еще одна компания анонсировала такой аппарат

Alpine готовит водородный суперкар Alpenglow Hy4 по мотивам прошлых концептов

Французский автопроизводитель Alpine готовится к выпуску дорожного суперкара Alpenglow Hy4 с водородным двигателем. Основанный на одноименном концепт-каре, представленном на автосалоне в Париже в 2022 году, Alpenglow Hy4 обещает стать уникальным сочетанием инновационных технологий и традиционного дизайна Alpine.

Концепт-кар Alpine Alpenglow, премьера которого состоялась в 2022 году, сразу же привлек внимание своим футуристическим дизайном и перспективным водородным двигателем. Два года спустя компания Alpine воплотила концепт в самостоятельный автомобиль и доработала его силовой агрегат.

Alpine Alpenglow Hy4

Alpenglow Hy4 оснащен водородным двигателем, который считается более экологичной и энергоэффективной альтернативой традиционным двигателям внутреннего сгорания. При сжигании водорода не выделяются вредные выбросы, что делает его благоприятным для окружающей среды.

Хотя концептуальный Alpenglow имел 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель, в серийной версии будет установлен более мощный двигатель V6. Руководитель отдела дизайна Alpine Энтони Виллен отметил, что водородные двигатели позволят продлить срок эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в условиях ужесточающихся экологических норм.

Alpenglow Hy4 будет производиться в крайне ограниченном количестве. Это эксклюзивный суперкар, предназначенный для ценителей инновационных технологий и энтузиастов Alpine.

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Источник: Alpine