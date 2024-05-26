Эксперт развеял мифы об обкатке двигателя

Эксперт рассказал об особенностях обкатки современных двигателей

Приобретение нового автомобиля – волнующее событие, сопровождающееся целым рядом вопросов и сомнений. Одним из наиболее распространенных является необходимость обкатки двигателя.

Обкатка – это процесс, при котором происходит приработка новых деталей двигателя (поршней, колец, цилиндров) друг к другу. В результате минимизируется будущий износ и улучшается работа мотора.

В прошлом обкатка была критически важной процедурой из-за низкой точности изготовления деталей и недостаточной надежности материалов. Однако современные технологии существенно изменили ситуацию. Благодаря высокой точности производства и использованию качественных материалов современные двигатели практически не требуют обкатки в классическом ее понимании.

Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют избегать экстремальных режимов работы двигателя на первых тысячах километров пробега. Эксперты советуют не превышать 3000 об/мин на первых 1000-2000 км пробега. Не разгоняйте автомобиль до предельных скоростей, указанных в инструкции по эксплуатации. Также стоит избегать резких ускорений и торможений. Плавное управление помогает равномерно распределить нагрузку на детали двигателя.

Специальное моторное масло для обкатки часто содержит добавки, которые способствуют более быстрому и качественному прирабатыванию деталей.

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Источник: SpeedMe