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Дилеры предлагают XCite X-Cross 7. Но по цене пока вопрос

Начались официальные продажи нового кроссовера XCite X-Cross 7 в России

В России стартовали официальные продажи нового кроссовера XCite X-Cross 7, производство которого осуществляется на предприятии ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (ранее известном как завод Nissan). Прототипом для этой модели послужила Chery Tiggo 7 Pro с элементами ее обновленной версии Pro Max.

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Модель X-Cross 7 представляет собой среднеразмерный семейный кроссовер, она была впервые презентована в марте текущего года, когда несколько экземпляров были продемонстрированы у здания Смольного. На тот момент завод, выпустивший менее 4 тысяч автомобилей, временно приостановил работу в ожидании поставок комплектующих. Однако с 9 апреля производство было возобновлено.

На сегодняшний день автомобиль доступен для покупки в 12 дилерских центрах Санкт-Петербурга, 11 центрах Москвы и Московской области, а также в других крупных городах России. Планируется, что до конца 2024 года завод выпустит 25 тысяч автомобилей X-Cross 7.

Пятиместный кроссовер X-Cross 7 с передним приводом оснащен турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. В паре с вариатором двигатель обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды, а максимальная скорость достигает 186 км/ч. Средний расход топлива составляет 8 литров на 100 км. Длина автомобиля составляет 4,5 метра, снаряженная масса – 1540 кг, максимальная масса – 1888 кг, дорожный просвет – 190 мм.

Россияне стали меньше тратить на покупку новых авто

Официальные цены на автомобиль пока не объявляли, но дилеры предлагают начальную версию автомобиля по цене от 2,5 млн рублей.

Это уже вторая попытка бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге начать работу. В 2023 году на ПМЭФ был представлен кроссовер Lada X-Cross 5, производство которого было ограничено небольшой партией из-за введенных против АВТОВАЗа американских санкций, что отпугнуло китайского партнера.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Администрация Санкт-Петербурга
Количество просмотров 1
27.05.2024
Фото:Администрация Санкт-Петербурга
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