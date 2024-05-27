Дилеры предлагают XCite X-Cross 7. Но по цене пока вопрос

Начались официальные продажи нового кроссовера XCite X-Cross 7 в России

В России стартовали официальные продажи нового кроссовера XCite X-Cross 7, производство которого осуществляется на предприятии ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (ранее известном как завод Nissan). Прототипом для этой модели послужила Chery Tiggo 7 Pro с элементами ее обновленной версии Pro Max.

Модель X-Cross 7 представляет собой среднеразмерный семейный кроссовер, она была впервые презентована в марте текущего года, когда несколько экземпляров были продемонстрированы у здания Смольного. На тот момент завод, выпустивший менее 4 тысяч автомобилей, временно приостановил работу в ожидании поставок комплектующих. Однако с 9 апреля производство было возобновлено.

На сегодняшний день автомобиль доступен для покупки в 12 дилерских центрах Санкт-Петербурга, 11 центрах Москвы и Московской области, а также в других крупных городах России. Планируется, что до конца 2024 года завод выпустит 25 тысяч автомобилей X-Cross 7.

Пятиместный кроссовер X-Cross 7 с передним приводом оснащен турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. В паре с вариатором двигатель обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды, а максимальная скорость достигает 186 км/ч. Средний расход топлива составляет 8 литров на 100 км. Длина автомобиля составляет 4,5 метра, снаряженная масса – 1540 кг, максимальная масса – 1888 кг, дорожный просвет – 190 мм.

Официальные цены на автомобиль пока не объявляли, но дилеры предлагают начальную версию автомобиля по цене от 2,5 млн рублей.

Это уже вторая попытка бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге начать работу. В 2023 году на ПМЭФ был представлен кроссовер Lada X-Cross 5, производство которого было ограничено небольшой партией из-за введенных против АВТОВАЗа американских санкций, что отпугнуло китайского партнера.

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Источник: «Российская газета»