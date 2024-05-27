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За повторное нарушение этого ПДД будут лишать прав на срок до трех месяцев

Комиссия Правительства РФ поддержала законопроект о штрафах за опасное вождение

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении административной ответственности за опасное вождение при условии его доработки. Это следует из проекта отзыва.

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Инициатор проекта депутат Госдумы Ярослав Нилов предлагает дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей. Речь идет об административной ответственности за нарушение ПДД в случае опасного вождения – предлагается штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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Отмечается, что в законопроекте отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГИБДД по рассмотрению дел, предусмотренных предлагаемой статьей КоАП.

«Необходимо учитывать, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности и выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти», – говорится в документе.

В заключении комиссии говорится, что Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания. Напомним, норма ПДД об опасном вождении вступила в силу летом 2016 года, при этом какие-либо санкции к водителям не вводились.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
27.05.2024
Фото:Depositphotos
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