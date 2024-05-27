За повторное нарушение этого ПДД будут лишать прав на срок до трех месяцев

Комиссия Правительства РФ поддержала законопроект о штрафах за опасное вождение

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении административной ответственности за опасное вождение при условии его доработки. Это следует из проекта отзыва.

Инициатор проекта депутат Госдумы Ярослав Нилов предлагает дополнить главу 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей. Речь идет об административной ответственности за нарушение ПДД в случае опасного вождения – предлагается штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Отмечается, что в законопроекте отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГИБДД по рассмотрению дел, предусмотренных предлагаемой статьей КоАП.

«Необходимо учитывать, что реализация положений законопроекта не должна привести к увеличению штатной численности и выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти», – говорится в документе.

В заключении комиссии говорится, что Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания. Напомним, норма ПДД об опасном вождении вступила в силу летом 2016 года, при этом какие-либо санкции к водителям не вводились.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ria.ru