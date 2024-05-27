Одну из 165 Ferrari из ограниченной серии выставили на аукцион в Британии

За уникальную модель Ferrari хотят выручить на аукционе более 500 млн рублей

Эксклюзивную модель Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960 года выпуска с кузовом от Scaglietti выставят на аукционе RM Sotheby’s в Великобритании 12 июня.

Отмечается, что по всему миру таких автомобилей насчитывается в количестве всего 165 экземпляров, выставленная на продажу модель является 34-й по счету. По информации, стоимость лота оценивается в 5-6 млн евро (485,4-582,5 млн рублей по актуальному курсу).

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960

Под капотом Ferrari установлен двигатель Colombo V12 объемом 3,0 л мощностью 240 л.с., он сочетается с четырехступенчатой коробкой передач. Примечательно, что эта модель Ferrari была первой с заводской комплектацией дисковых тормозов.

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960

Напомним, в 2016 году на аукционе Gooding & Company модель Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione продали за 13,5 млн долларов (1,31 млрд рублей по текущему курсу). А самым дорогим автомобилем Ferrari из когда-либо проданных на аукционе стала модель 330 LM – за нее заплатили более 50 млн долларов (4,854 млрд рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960

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Источник: rmsothebys.com