В России сократилось количество машин по параимпорту — что происходит?

Дилеры не хотят ввозить авто по параимпорту — рынок замер на цифре 10 тыс экз

Российские дилеры стали отказываться от ввоза автомобилей по схеме параллельного импорта. В сервисе «Авто.ру» заявили, что количество предложений по продаже таких транспортных средств не превышает 10 тыс экземпляров.

В экспертном сообществе в качестве причины называют повышение тарифов утильсбора и сложности с обслуживанием этих машин. По словам директора по развитию «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, рост количества автомобилей, ввезенных по параимпорту, полностью остановился.

Руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев подчеркнул, что сокращение доли параллельного импорта участники рынка зафиксировали еще в январе-феврале 2024 года.

«Это связано с насыщением дилерских складов и продажей накопившихся остатков», – объяснил эксперт в беседе с «Известиями».

Также Григорьев отмечает, что значительно сократилась разница в стоимости между авто из параллельного импорта и официальным предложением моделей с сервисной поддержкой от производителя и заводской гарантией. На этом фоне снизился интерес потребителей к таким машинам

О снижении интереса к «серым» автомобилям со стороны компаний наглядно свидетельствует и статистика выдачи заключений об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), говорит и руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

«За два месяца 2024 года количество выданных ЗОЕТС составило всего около 4,5 тыс., хотя в сентябре 2023-го выдали 40 тыс. таких документов», – уточнил собеседник издания.

Напомним ЗОЕТС, это документ, подтверждающий, что транспортное средство безопасно для эксплуатации на территории Российской Федерации.

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Источник: iz.ru