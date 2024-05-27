Почти 40% жителей РФ предпочтут нынешним летом этот вид транспорта остальным

Авито: почти 70% россиян позитивно относятся к велосипедистам на улицах городов

Каждый второй житель России активно поддерживает развитие велокультуры в стране, 67% населения положительно относятся к велосипедистам на дорогах, а 37% планируют использовать велосипед в летний период. Такими выводами с изданием «За рулем» поделились специалисты онлайн-сервиса Авито.

«Негативно настроены к велосипедистам в городской среде всего 6% респондентов. В то время как электросамокаты рады видеть в городе 30% респондентов и 42% имеют нейтральное отношение. А вот порядка 28% скорее негативно оценивают присутствие водителей самокатов в городе», – выяснилось в ходе опроса.

Среди респондентов 16% высказались за увеличение числа самокатчиков на улицах. При этом отмечается, что 68% участников опроса являются пешеходами, которые не планируют летом «пересаживаться» на самокат или велосипед. Выяснилось также, что велосипед является любимым летним видом транспорта у россиян. В частности, 37% респондентов намерены стать участниками велодвижения в текущем сезоне. А использовать самокат этим летом будут только 14% опрошенных: 9% из них предпочтут электрическую версию, а 5% – обычный самокат.

Примечательно, что при покупке снаряжения 47% россиян делают покупки в спортивных специализированных магазинах. Почти 30% предпочитают пользоваться услугами онлайн-платформ, аналогичных Авито. В частности, продажи сервиса за период с апреля и к началу мая выросли на 19% относительно марта текущего года. А 9% россиян получают велосипеды, самокаты и другое оборудование в дар родственников или друзей.

Каждый второй участник опроса отмечает пользу для здоровья при использовании велосипеда или самоката. Почти треть россиян назвали заботу об экологии ключевым преимуществом такого вида транспорта. Благодаря ему можно быстро добраться до работы или учебы, а также получить новые впечатления от прогулок и быстрее добираться на работу или учебу. Экономию на проезде указали еще одним преимущества 19% опрошенных.

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Источник: пресс-служба Авито