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Лафа закончилась — за это устройства на машине ГИБДД будут лишать прав до 1,5 лет

Эксперт Холодов объяснил, как будут наказывать водителей за сокрытие госномеров

Инспекторы ГИБДД получат эффективный инструмент в части выявления нарушителей ПДД, когда заработает закон, запрещающий использование устройств, скрывающих госномер автомобиля. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

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Согласно внесенному в Госдуму законопроекту об ужесточении ответственности за управление транспортным средством со скрытыми номерами, водителей будут лишать прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройства. В настоящее время предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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Холодов отмечает, что некоторые автовладельцы используют устройства, срабатывающие только на скорости, и это затрудняет работу инспекторам ГИБДД в части выявления таких нарушителей.

«Бывают номерные знаки на пружинке, которые от скорости начинают наклоняться. В тот момент, когда водителя останавливают, у него ничего не скрыто, и получается сложность с доказательной базой», – уточнил собеседник издания.

После принятия законопроекта инспекторам не нужно будет дожидаться факта нарушения, им достаточно будет обнаружить на номерных знаках встроенные магниты, рамки-перевертыши и другие устройства. Примечательно, что новый закон не будет регламентировать наказание водителей к ответственности за грязные или нечитаемые номера.

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Источник: pnp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
27.05.2024
Фото:Depositphotos
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