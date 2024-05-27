Если на вашем автомобиле нет этого комплекса, вы рискуете стать жертвой угонщиков

Автоэксперт Кондрашов рассказал, как на СТО и автомойках машину готовят к угону

На некоторых станциях техобслуживания и автомойках недобросовестные сотрудники могут незаметно подготовить автомобиль к последующему угону. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Готовить автомобиль к угону может любой человек, когда вы его передали. Например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот», – объяснил собеседник издания.

Кондрашов подчеркнул, что такие случаи могут практиковаться не только в неофициальных сервисах, но и у официальных дилеров. Чтобы обезопасить свое транспортное средство от подобных манипуляций необходимо охранный комплекс автомобиля настроить таким образом, чтобы при его передаче в чужие руки можно было перевести параметры в сервисный режим, советует эксперт. Кроме того, желательно оснастить автомобиль функцией самодиагностики на случай такого постороннего вмешательства, рекомендует Кондрашов.

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Источник: gazeta.ru