#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
VGV U70 Pro
27 мая
Мощный мотор, АКП, высокий клиренс – большой кроссовер за 2 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал о новом недорогом...
Livan X3 PRO
27 мая
Эти недорогие «китайцы» подешевели еще больше в России: сколько они сейчас стоят
Автомобили китайской марки Livan в мае...
Zeekr 001
27 мая
Специалисты перечислили самые востребованные на рынке России электромобили
Zeekr 001 признан текущей весной самым...

Если на вашем автомобиле нет этого комплекса, вы рискуете стать жертвой угонщиков

Автоэксперт Кондрашов рассказал, как на СТО и автомойках машину готовят к угону

На некоторых станциях техобслуживания и автомойках недобросовестные сотрудники могут незаметно подготовить автомобиль к последующему угону. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Готовить автомобиль к угону может любой человек, когда вы его передали. Например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот», – объяснил собеседник издания.

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

Кондрашов подчеркнул, что такие случаи могут практиковаться не только в неофициальных сервисах, но и у официальных дилеров. Чтобы обезопасить свое транспортное средство от подобных манипуляций необходимо охранный комплекс автомобиля настроить таким образом, чтобы при его передаче в чужие руки можно было перевести параметры в сервисный режим, советует эксперт. Кроме того, желательно оснастить автомобиль функцией самодиагностики на случай такого постороннего вмешательства, рекомендует Кондрашов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
27.05.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0