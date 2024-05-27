Выдохнули! Эта категория в правах позволяет управлять снегоходами и квадроциклами
Российские водители с правами категории В наделены правом управлять снегоходами и квадроциклами. Об этом рассказал автоэксперт, руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.
Он сослался на официальный ответ ГИБДД на обращение относительно выдачи документов с категорией B без подкатегории B1. В соответствии с последними поправками в закон, водители с категорией B получают подкатегорию B1 после сдачи экзаменов автоматически, без ограничений по типу управления, напомнил Шумский. И теперь это право признано официально.
«Водители с категорией "B", по закону, вправе управлять квадроциклами и трициклами с мотопосадкой и моторулем (раньше была только автомобильная посадка), квадроциклами и снегоходами (теперь без договора аренды или прав тракториста-машиниста), – объяснил эксперт.
Чтобы воспользоваться этим правом необходимо обновить водительское удостоверение в ГИБДД с медицинской справкой без ограничений. По мнению Шумского, это правильное и логичное нововведение. Он привел в пример другие страны, в которых водители с правами категории В управляют квадроциклами и снегоходами. При этом, иностранцы при посещении России не могли управлять такими транспортными средствами.
Отмечается, что квадроциклом или снегоходом управлять проще, так как передвигаются на них в основном на пересеченной местности, где нет пешеходов и отсутствует поток. При этом Шумский указал, что водителям автоматически становится доступной категория М (мопеды), скорость которых – 50 км/ч сопоставима с квадроциклами, резюмировал Шумский.
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Источник: t.me/proboknet