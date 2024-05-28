Наркокурьер изобретательно спрятал «товар» в машине, но это не помогло (видео)

Полиция Крыма изъяла 10 кг «соли», спрятанной в огнетушителе и запасном колесе

На автодороге Симферополь – Евпатория полиция остановила автомобиль Skoda Octavia, водитель которого подозревается в причастности к организации поставок наркотиков на территорию Крыма. Нечистый на руку 42-летний житель Евпатории попался при проведении «комплекса оперативно-розыскных мероприятий», сообщает источник.

«При осмотре транспортного средства в баллоне огнетушителя и в покрышке запасного колеса оперативники обнаружили и извлекли восемь свертков с неизвестным веществом общим весом примерно 10 кг. Экспертиза показала, что внутри содержится производное N-метилэфедрона (соль)», – поясняет пресс-служба МВД по Республике Крым.

Дома у гражданина полисмены нашли спрятанный в диван пакет с такой же «синтетикой» весом около 100 г, а также упаковку и весы. Полиция установила, что наркотик гражданин собирался распространять через тайники-закладки. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и по части 5 статьи 228.1 УК РФ.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа