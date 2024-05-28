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В борьбе с нарушившими ПДД самокатчиками поможет способ времен СССР — эксперт

Транспортный эксперт Валдин назвал эффективный способ борьбы с нарушившими ПДД самокатчиками

Одним из барьеров для желающих использовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) может стать экзамен на права по аналогии с существовавшим в СССР испытанием. Об этом в беседе с корреспондентом издания News.ru рассказал транспортный эксперт Владимир Валдин.

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По его мнению, прежде чем разрешать пользоваться этим видом транспорта, было бы неплохо убедиться в адекватности его владельца.

«Должен быть введен некий вступительный ценз. Это может быть облегченный экзамен на права. В СССР я сам сдавал экзамен в ГАИ, чтобы иметь возможность передвигаться на велосипеде по проезжей части», – вспоминает собеседник издания.

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Валдин сомневается, что подобную практику можно организовать сейчас в отношении пользователей СИМ, учитывая массовость и популярность такого вида передвижения. Но введение облегченного экзамена для желающих ездить на электросамокатах было бы эффективной мерой в части решения проблемы с безопасностью пешеходов, убежден эксперт.

В МВД могут предложить какую-то инициативу, чтобы можно было урегулировать ситуацию с технической точки зрения, предлагает Валдин. А следующим шагом будет наведение порядка на местах стоянки электросамокатов, резюмировал эксперт.

Источник: news.ru

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Фото:АГН Москва
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Фото:АГН Москва
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