За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей

Юрист Колпаков напомнил водителям-дачникам о штрафе в 5000 рублей

Многие автовладельцы забывают, что обычный выезд на речку или к озеру может обернуться для них штрафом, причем внушительным. Об этом в беседе с корреспондентом Авто Mail.ru рассказал юрист Григорий Колпаков.

«Автомобилистам не стоит забывать, что в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена парковка ближе, чем 50 метров от береговой линии водоема исключая специально оборудованные парковки. Нарушение этого правила может привести к штрафу до 5000 рублей», – уточнил собеседник ресурса.

Колпаков подчеркнул, что местные власти могут установить региональные дополнительные ограничения подъезда к водоемам, не исключено, что в них расстояние к водоему может быть увеличенным.

Не стоит забывать, что мойка любого другого транспортного средства разрешена в городах и за пределами только в специально отведенных местах, напоминает Колпаков. За такое нарушение водителю грозит штраф до 5000 рублей, более того – с него взыщут сумму нанесенного ущерба.

«Поскольку дачные поселки в основном располагаются в сельской местности, важно помнить о встречающихся только там транспортных средствах. Передвижение сельхозтехники без специального разрешения в ночное время запрещено. Однако в сезон полевых работ этими правилами дорожного движения зачастую пренебрегают, в том числе на загородных дорогах», – уточнил юрист.

Всем водителям-дачникам нужно быть предельно внимательными, не превышать допустимый скоростной режим, потому что по дороге может передвигаться тихоходный транспорт без сопровождения и опознавательных знаков. Также не стоит забывать и о том, что во время движения по грунтовым дорогам действует правило «помеха справа, подытожил Колпаков.

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Источник: Авто Mail.ru