Автомобили водителей-лихачей конфискуют — в Госдуме выступили с такой инициативой
Процесс переименования структуры ГИБДД обратно в ГАИ должен сопровождаться реформой, в том числе в сфере законодательства. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
По его мнению, в связи с переименованием ведомства должны произойти качественные изменения.
«Например, могут быть внесены новые правила дорожного движения, а ГАИ получит дополнительные полномочия, в том числе по конфискации автомобилей», – уточнил парламентарий.
Хамзаев выразил надежду, что получит поддержку инициатива за конфискацию «шумных» автомобилей, у автовладельцев-лихачей, систематически нарушающих ПДД. Депутат отметил, что ГАИ продолжит поддерживать законодателей в части ужесточения наказания за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
«Здесь, я считаю, что мы подошли к тому периоду, когда у пьяных водителей должны конфисковываться автомобили в качестве соразмерного угрозе наказания», – предлагает депутат.
Напомним, накануне глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума общественного совета МВД РФ сообщил, что ГИБДД России теперь законодательно называется Госавтоинспекцией.
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Источник: ria.ru