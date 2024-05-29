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Автомобили водителей-лихачей конфискуют — в Госдуме выступили с такой инициативой

Депутат Хамзаев предлагает ввести новые ПДД на фоне переименования ГИБДД в ГАИ

Процесс переименования структуры ГИБДД обратно в ГАИ должен сопровождаться реформой, в том числе в сфере законодательства. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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По его мнению, в связи с переименованием ведомства должны произойти качественные изменения.

«Например, могут быть внесены новые правила дорожного движения, а ГАИ получит дополнительные полномочия, в том числе по конфискации автомобилей», – уточнил парламентарий.

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Хамзаев выразил надежду, что получит поддержку инициатива за конфискацию «шумных» автомобилей, у автовладельцев-лихачей, систематически нарушающих ПДД. Депутат отметил, что ГАИ продолжит поддерживать законодателей в части ужесточения наказания за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Здесь, я считаю, что мы подошли к тому периоду, когда у пьяных водителей должны конфисковываться автомобили в качестве соразмерного угрозе наказания», – предлагает депутат.

Напомним, накануне глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума общественного совета МВД РФ сообщил, что ГИБДД России теперь законодательно называется Госавтоинспекцией.

Источник: ria.ru

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