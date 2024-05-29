#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки
29 мая
В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки
Черников: ГАИ перенесет неэффективные...
Tesla Model Y
29 мая
На обслуживание этого популярнейшего электрокара придется потратить почти 1 млн
Аналитики подсчитали расходы на владение...
Замена Volkswagen и Mercedes-Benz появилась в РФ официально — старт продаж скоро
29 мая
Замена Volkswagen и Mercedes-Benz появилась в РФ официально — старт продаж скоро
На рынке России начнутся официальные продажи...

В ГАИ не будут снижать возрастной лимит для получения прав из-за этой статистики

В ГАИ объяснили, почему в России не снизят возрастной лимит для получения прав

Снижение возрастного лимита для получения водительских удостоверений в России на текущем этапе является несвоевременным. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В ходе заседания президиума Общественного совета МВД РФ он выразил мнение, что предоставлять возможность управлять транспортным средством молодым людям в возрасте, меньше принятого в России, не представляется возможным по причине высокой смертности среди молодых водителей.

«Сейчас у нас молодой водитель ведет себя на дороге очень опасно. И у нас статистика смертности по молодым водителям довольно-таки высокая. У нас более 700 молодых водителей, погибших в ДТП», – привел цифры глава ведомства.

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Напомним, согласно статье 26 закона «О безопасности дорожного движения» транспортным средством категории M и подкатегории A1 могут управлять граждане с 16 лет, категорий A, B, C и подкатегорий B1, C1 – в возрасте с 18 лет, категории D – с 21-летнего возраста.

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
29.05.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0