В ГАИ не будут снижать возрастной лимит для получения прав из-за этой статистики

В ГАИ объяснили, почему в России не снизят возрастной лимит для получения прав

Снижение возрастного лимита для получения водительских удостоверений в России на текущем этапе является несвоевременным. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.

В ходе заседания президиума Общественного совета МВД РФ он выразил мнение, что предоставлять возможность управлять транспортным средством молодым людям в возрасте, меньше принятого в России, не представляется возможным по причине высокой смертности среди молодых водителей.

«Сейчас у нас молодой водитель ведет себя на дороге очень опасно. И у нас статистика смертности по молодым водителям довольно-таки высокая. У нас более 700 молодых водителей, погибших в ДТП», – привел цифры глава ведомства.

Напомним, согласно статье 26 закона «О безопасности дорожного движения» транспортным средством категории M и подкатегории A1 могут управлять граждане с 16 лет, категорий A, B, C и подкатегорий B1, C1 – в возрасте с 18 лет, категории D – с 21-летнего возраста.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ria.ru