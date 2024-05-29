Цена этих 6 надежных авто с пробегом не превышает 900 тыс. рублей — они есть в РФ

Автомеханик перечислил 6 очень надежных автомобилей по цене до 900 тысяч рублей

Американский автомеханик Дэвид Лонг перечислил шесть самых надежных автомобилей по цене меньше 10 тысяч долларов (примерно 900 тысяч рублей по актуальному курсу). Примечательно, что некоторые модели представлены и на российском рынке.

Первую строчку рейтинга занимает седан Buick LeSabre выпуска 2000-2005 годов, он оснащен мотором V6 объемом 3,8 л и автоматической коробкой передач. На втором месте – пикап Chevrolet Silverado (или родственный GMC Sierra) 1999-2006 годов с двигателем V8 объемом 6,0 л. По словам автомеханика, у более поздних версий мотор уже не отличается надежностью.

Toyota Highlander

Далее идет японский кроссовер Lexus RX 350 2004-2009 годов выпуска с двигателями V6 объемом 3,3 л или V6 объемом 3,5 л. Затем в списке полноприводный рамный Ford Crown Victoria 1998-2012 годов с двигателем V8 объемом 4,6 л.

«Эти автомобили – воплощение пуленепробиваемости, они чертовски надежны», – восхищается автомеханик.

В топ-5 вошел седан Lexus LS 400 из Японии 1996-2000 годов с мотором V8 объемом 4,0 л и АКП. Замыкает список семейный кроссовер Toyota Highlander 2001-2007 годов выпуска с двигателем V6 объемом 3,3 л. Он очень экономичный, три ряда сидений, автомобиль без проблем проедет 500 тыс. километров, подчеркивает механик.

Lexus RX 350

Лонг отмечает, что все эти машины прослужат долгие годы на радость своим владельцам. Они очень редко ломаются, всегда есть в наличии запчасти, причем по доступным ценам (имеется в виду рынок США). Только серьезная авария или наводнение могут снизить функционал и технические характеристики этих автомобилей, резюмировал автомеханик.

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Источник: 110km.ru