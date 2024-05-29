Скорость, адреналин и мощь: стартовал Чемпионат Кубка России по дрэг-рейсингу!
В прошедший вуик-энд на трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark провели заезды на скорость в 19 классах. За кубок России по дрэг-рейсингу соревновались более 150 гонщиков со всей страны. Помимо зрелищных стартов зрителей порадовали выступлением диджев, рок-музыкантов, выставкой американских автомобилей от Mad Buckets и автограф-сессией с пилотами.
Кроме этого на территории RDRC Racepark были и дополнительные активности для зрителей: дрифт, дрэг-такси, экскурсии по RDRC Racepark, полёты на вертолёте, экскурсии на автобусе вдоль дрэг-стрипа и многое другое.
Разнообразие гоночных классов позволило множеству пилотов продемонстрировать возможности своей техники. Не обошлось и без нововведений в этом сезоне – один из классов разделили на два новых 3,99 (дистанция заездов составляет 1/8 мили, предельное время прохождения дистанции 3,99 секунды) и 4,5 (дистанция 1/8 мили, предельное время прохождения 4,5 секунды).
Итоги первого этапа RDRC:
- Рекорд России на 1/4 мили поставил Саморуков Дмитрий – 5.888 секунд
- Лучшая скорость на 1/4 мили у Дубровца Романа и его Toyota Chaser – впечатляющие 303.67 км/ч
- Лучшее время на 1/4 мили так же забрал Дубовец Роман – всего 7.711 секунд. Вот это скорость!
Второй этап Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2024 состоится 28 - 30 июня на территории подмосковного комплекса RDRC Racepark. Он пройдет совместно с выставкой автомобилей концерна VAG.
В рамках гоночного уик-энда к сериям RDRC Pro, RDRC Pro Street, RDRC Street и RDRC Club присоединяются серии RDRC Moto (увлекательные заезды быстрейших мотоциклов страны) и Mad Buckets (гонки на четверть мили на классических, культовых и редких автомобилях).
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