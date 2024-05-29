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Скорость, адреналин и мощь: стартовал Чемпионат Кубка России по дрэг-рейсингу!

24 - 26 мая в RDRC RacePark прошел первый этап чемпионата по дрэг-рейсингу

В прошедший вуик-энд на трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark провели заезды на скорость в 19 классах. За кубок России по дрэг-рейсингу соревновались более 150 гонщиков со всей страны. Помимо зрелищных стартов зрителей порадовали выступлением диджев, рок-музыкантов, выставкой американских автомобилей от Mad Buckets и автограф-сессией с пилотами.


ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Красный Corvette примет участие в нашей гонке!

Кроме этого на территории RDRC Racepark были и дополнительные активности для зрителей: дрифт, дрэг-такси, экскурсии по RDRC Racepark, полёты на вертолёте, экскурсии на автобусе вдоль дрэг-стрипа и многое другое.

Разнообразие гоночных классов позволило множеству пилотов продемонстрировать возможности своей техники. Не обошлось и без нововведений в этом сезоне – один из классов разделили на два новых 3,99 (дистанция заездов составляет 1/8 мили, предельное время прохождения дистанции 3,99 секунды) и 4,5 (дистанция 1/8 мили, предельное время прохождения 4,5 секунды).


Итоги первого этапа RDRC:

  • Рекорд России на 1/4 мили поставил Саморуков Дмитрий – 5.888 секунд
  • Лучшая скорость на 1/4 мили у Дубровца Романа и его Toyota Chaser – впечатляющие 303.67 км/ч
  • Лучшее время на 1/4 мили так же забрал Дубовец Роман – всего 7.711 секунд. Вот это скорость!

Второй этап Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2024 состоится 28 - 30 июня на территории подмосковного комплекса RDRC Racepark. Он пройдет совместно с выставкой автомобилей концерна VAG.


В рамках гоночного уик-энда к сериям RDRC Pro, RDRC Pro Street, RDRC Street и RDRC Club присоединяются серии RDRC Moto (увлекательные заезды быстрейших мотоциклов страны) и Mad Buckets (гонки на четверть мили на классических, культовых и редких автомобилях).

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

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Божена Радзивилл
Фото:Константин Шелестов
Количество просмотров 4
29.05.2024
Фото:Константин Шелестов
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