Полный привод, АКП, режим для бездорожья — этот проходимый кроссовер уже в России

Geely анонсировал выход 200-сильного кроссовера Geely Atlas с полным приводом

Китайский автопроизводитель Geely анонсировал выход на российский рынок кроссовера Atlas новой модификации. Новинка будет доступна в трех вариантах, и ключевым ее преимуществом называют систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

В дополнение к четырем стандартным режимам движения – Comfort, Eco, Sport и Intelligent – добавилось еще два: Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья, и Snow («Снег») – для более легкого управления автомобилем в зимнее время года.

«Новое поколение кроссовера Geely Atlas отличается широким набором современных опций комфорта, систем безопасности и электронных ассистентов помощи водителю, среди которых адаптивный круиз-контроль и система интеллектуального вождения G-Pilot», – уточнили в пресс-службе компании.

Geely Atlas

Автомобиль получил мощный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,0 л с турбонаддувом и мощностью 200 л. с., крутящий момент составляет 325 Нм, 8-ступенчатая АКП Aisin – с гидротрансформатором. Примечательно, что экстерьер Geely Atlas украшает эмблема AWD на двери багажника.

Что касается стоимости кроссовера, то цены на Geely Atlas компания объявит ближе к старту продаж.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: пресс-служба Geely