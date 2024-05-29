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Стартер и маховик станут металлоломом – избегайте таких манипуляций

Водителям объяснили, чем грозит автомобилю запуск уже работающего двигателя

Если часто крутить стартер у уже заведенного автомобиля, то с большой долей вероятности он выйдет из строя, причем вместе с маховиком. Специалисты разобрались, что произойдет в такой ситуации.

Зачастую автовладельцы пытаются завести уже работающий двигатель из-за усталости или невнимательности. Дело в том, что стартер запускает двигатель автомобиля, вращая его до тех пор, пока он не начнет работать самостоятельно. При запущенном двигателе стартер отключается автоматически.

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В большинстве случаев на возрастных машинах попытка запустить уже работающий двигатель закончится скрежетом и хрустом, поскольку стартер в этот момент пытается «зацепиться» за маховик заведенного двигателя.

«Повторный запуск двигателя может привести к преждевременному износу и повреждению стартера, его механические компоненты, такие как зубчатая передача и электромотор, могут пострадать. Может пострадать и сам маховик», – объясняют эксперты.

В современных автомобилях в замках зажигания есть системы, предотвращающие попытки завести уже работающий двигатель. Если это все-таки произошло и только один раз – не страшно, главное избежать подобных ситуаций в будущем.

Источник: Тарантас Ньюс

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
29.05.2024
Фото:Depositphotos
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