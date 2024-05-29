Обтяжка машины пленкой — дело тонкое: объясняем, как не навредить кузову

Автоэксперт Кукарин объяснил, что будет при неправильной оклейке машины пленкой

Жизненный цикл автомобиля, оклеенного пленкой, продлевается, но, если не соблюдать определенные правила при ее наклейке, можно повредить некоторые детали кузова. Об этом корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Если на металлических кузовных деталях уже есть сколы или вмятины, то ни один специалист и детейлинг-центр не даст гарантии по качеству. Мелкое, не обработанное ничем повреждение, со временем приведет к возникновению коррозии и дальнейшему разрушению детали», – объясняет собеседник издания .

Более того, на этом месте может образоваться пузырь из-за скопившегося под пленкой воздуха, подчеркивает Кукарин. А в процессе мойки, во время дождя или при встречном ветре пленка начнет расходиться. Причем стоимость самой пленки в этом случае абсолютна неважна, итог будет одинаковый и в случае с более дешевой виниловой, и с более дорогой полиуретановой, констатирует эксперт.

Чтобы избежать таких проблем деталь со сколом нужно сначала покрасить, причем желательно добиться идеального «заводского» эффекта. Если сколов мало, еще одним более экономичным вариантом будет покрытие дефекта краской при помощи специального аппликатора. После чего нужно нанести сверху тонкий разведенного лака, затем деталь необходимо отшлифовать и обработать абразивом. Но если сколов очень много, то придется прибегнуть к полноценной окраске элемента перед тем, как натянуть пленку, подытожил Кукарин.

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Источник: Газета.Ru