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Этот наделавший шуму электрокар от Xiaomi уже в России: известна цена

В России появился в продаже электрокар Xiaomi SU7

В РФ появился в продаже первый автомобиль от компании Xiaomi SU7. В объявлении на одном из популярных сайтов сказано, что автомобиль уже находится в Москве и имеет ЭПТС. В его стоимость входят все необходимые сборы.

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Xiaomi SU7 продается в комплектации Max, его цена составляет 7 900 000 руб. Но спецпредложения от дилера позволяют снизить стоимость до 7 350 000 руб.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Электрокар оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 673 л.с. и крутящим моментом 838 Нм. Также в автомобиле установлена аккумуляторная батарея емкостью 101 кВт·ч, что позволяет проехать до 800 км по циклу CLTC.

Разгон до «сотни» составляет 2,8 секунды, а максимальная скорость равна 265 км/ч. Для электромобиля доступны следующие опции: адаптивный круиз-контроль, системы вентиляции и массажа сидений, пневмоподвеска, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с экраном 16,1 дюйма и другие.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 1
30.05.2024
Фото:Xiaomi
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