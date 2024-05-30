Этот наделавший шуму электрокар от Xiaomi уже в России: известна цена

В России появился в продаже электрокар Xiaomi SU7

В РФ появился в продаже первый автомобиль от компании Xiaomi SU7. В объявлении на одном из популярных сайтов сказано, что автомобиль уже находится в Москве и имеет ЭПТС. В его стоимость входят все необходимые сборы.

Xiaomi SU7 продается в комплектации Max, его цена составляет 7 900 000 руб. Но спецпредложения от дилера позволяют снизить стоимость до 7 350 000 руб.

Xiaomi SU7

Электрокар оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 673 л.с. и крутящим моментом 838 Нм. Также в автомобиле установлена аккумуляторная батарея емкостью 101 кВт·ч, что позволяет проехать до 800 км по циклу CLTC.

Разгон до «сотни» составляет 2,8 секунды, а максимальная скорость равна 265 км/ч. Для электромобиля доступны следующие опции: адаптивный круиз-контроль, системы вентиляции и массажа сидений, пневмоподвеска, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с экраном 16,1 дюйма и другие.

Xiaomi SU7

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Российская газета»