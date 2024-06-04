«Газпромнефть-СМ» представила смазочные материалы и цифровые решения для добывающей промышленности

«Газпромнефть-СМ» представила современные разработки смазочных материалов для горнодобывающей промышленности, часть которых не имеет аналогов на российском рынке.

На международной выставке «Уголь России и майнинг – 2024» ведущие эксперты отрасли познакомились с характеристиками и преимуществами продукции, в том числе созданной полностью из отечественных компонентов, а также уникальными цифровыми решениями. Участие в форуме, проходящем в Новокузнецке, принимают свыше 600 компаний из 6 стран.

Трансмиссионные, гидравлические и моторные масла, охлаждающие жидкости, пластичные смазки и прочая продукция «Газпромнефть-СМ» применяются на ключевых предприятиях России и стран СНГ. Ассортимент смазочных материалов для добывающей отрасли включает более 60 наименований. Особые рецептуры, разработанные в Научно-исследовательском центре компании, позволяют значительно повысить ресурс работы машин на горнодобывающих предприятиях, защищая высоконагруженные узлы экскаваторов, карьерных самосвалов и другой техники, а также специализированного оборудования.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы»:

«Мы стремимся обеспечить горнодобывающую отрасль современными смазочными материалами в полном объеме. «Газпромнефть-СМ» постоянно совершенствует рецептуры масел и смазок с учетом запросов потребителей. Одной из технологических новинок, представленных на выставке, стало синтетическое трансмиссионно-гидравлическое масло для тяжелой карьерной, специальной и внедорожной техники. Оно обеспечивает эффективную работу даже в суровых климатических условиях и по своим характеристикам является уникальным для отечественного рынка. Еще один востребованный продукт – всесезонное моторное масло увеличенного интервала замены, высокое качество которого подтвердили недавние испытания на самосвалах. В нашем «арсенале» также имеются современные трансмиссионные масла для карьерной техники и многоцелевые пластичные смазки, выдерживающие сверхвысокие нагрузки – и это лишь малая часть продуктовой линейки «Газпромнефть-СМ» для угольной промышленности».

Леонид Старосвет, заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр промышленности и торговли:

«Кемеровская область динамично развивающийся, индустриальный регион. Исторически он ассоциируется с добычей угля, но современная экономика гораздо более сложна и разнообразна - перед нами стоит стратегическая задача по ее дальнейшей диверсификации. Мы занимаемся преобразованием угольно-промышленного комплекса, модернизируем химические, машиностроительные и металлургические производства. Реализовать все эти масштабные цели невозможно без надежных бизнес-партнеров. Одним из крупнейших партнеров в области поставок смазочных материалов является «Газпром нефть». На основе соглашения 2020 года наши предприятия стабильно получают отечественные масла и смазки, а также современные цифровые сервисы. Продукция компании используется практически во всех отраслях промышленности Кузбасса».

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Производственные площадки «Газпромнефть-СМ» находятся в Московской области и Омске. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции.

«Уголь России и майнинг» – крупнейшая специализированная выставка технологий горных разработок. Деловая программа Международного горнопромышленного форума включает сессии, форумы, круглые столы различной тематики и объединяет ведущих экспертов горнодобыващей отрасли.