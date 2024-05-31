Эти виды шин названы самыми популярными у россиян — уточняем категории

Специалисты назвали летние шины R15 самыми популярными в России в начале года

На авторынке России наибольшей популярностью пользуются летние шины с диаметром 15 дюймов, на них приходится 26% всех продаж. Об этом рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Затем в рейтинге популярности идут шины R16 (25% продаж), R17 (15%) и R14 (14,5%). В категории «всесезонка» самый большой спрос на шины R16 (доля 47%), R15 (17%) и R17 (14%). К категории шипованных зимних шин долю в 25% занимают шины R15, на долю R16 приходится 21%, доля R14 занимает 20%, а R17 – 11%. Топ-5 замыкает R18 с долей в 10%.

Что касается нешипованных зимних шин, то наибольшим спросом пользовались шины R16 – на них пришлось 24% от общего объема продаж. Также очень популярны R15 (22%), R14 (13%), R18 (11%) и R17 (11%).

По словам руководителя товарной группы ЦРПТ Анны Петрушиной, в первом квартале текущего года наблюдался разброс цен на летние шины – от трех до 23 тыс. рублей за шину.

«Самые высокие средние цены зафиксированы у шин R22,5 – 22 882 руб. за покрышку. У самой дорогой «всесезонки» – R22,5 – средняя цена чуть ниже – 21 427 рублей. При этом самую популярную летнюю резину R15, в среднем, приобретали за 4363 руб. за штуку, тогда как стоимость всесезонной шины R16 была на уровне 7464 рубля», – перечислила руководитель.

Средневзвешенная цена зимних шипованных шин в первом квартале 2024 года составила 5327 руб. за шину R15, 7112 руб. – за R16, 4406 руб. – за R14, 9579 рублей – за R17, и 12 091 руб. – за R18. Цена «липучек» R16, в среднем, составляла 5743 руб. за одну шину, R15 продавали за 4428 руб., R14 – за 3824 руб., R18 – за 9342 руб., а R17 – за 7584 руб.

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Источник: iz.ru