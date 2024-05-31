Торг уместен: эти правила помогут получить большую скидку на машину с пробегом

Эксперты рассказали, как получить большую скидку при покупке машины с пробегом

Чтобы купить неплохую машину с пробегом на вторичном рынке с хорошей скидкой, нужно уметь грамотно торговаться, и подходить к этому вопросу нужно дипломатически. Об этом рассказали специалисты по автоподбору сервиса «СберАвто».

Чтобы сделать процедуру покупки максимально эффективной, необходимо создать доверительную атмосферу, и приятное начало разговора с продавцом будет первым шагом в этой части.

«В телефонной беседе или по переписке важно соблюдать правила вежливого общения: грамотно и однозначно задавать вопросы, сохранять нейтральный или положительный тон. В диалоге можно поделиться позитивным первым мнением об обсуждаемом авто, но ни в коем случае не стоит допускать панибратства», – советуют специалисты.

При первой встрече нужно уточнить всю информацию о состоянии автомобиля, историю его техобслуживания, узнать о ДТП и их последствиях.

Это даст понимание о последующем ТО машины, а, исходя из этой суммы, можно рассчитать приемлемую скидку, которая будет основой расчета окончательной цены.

«Самыми весомыми темами для обсуждения при торге являются, во-первых, юридическая чистота авто – можно обсуждать скидку, если у владельца нет оригинала ПТС, повреждены маркировочные таблички или, например, наблюдается коррозия на месте расположения номера двигателя или VIN», – отмечают эксперты.

Во-вторых, можно смело торговаться, если в авто нет подушек безопасности или их повторная установка проходила не в сертифицированном центре. И в-третьих, техническое и кузовное состояние автомобиля. Можно настаивать на максимальной скидке, если при большом пробеге у машины не менялись расходники: ремни или цепи, масло, фильтры.

Совместная поездка с продавцом на СТО будет хорошим сигналом его готовности к сотрудничеству. Важно проверить наличие всех документов – ПТС, свидетельства о регистрации, сервисной книжки, заказ-наряда на выполненные работы по автомобилю.

Очень важна очередность этапов торга – спросить о возможности торга можно при первом звонке, но обсуждать скидку – только после тщательного осмотра автомобиля.

«Обычно продавец уже закладывает в стоимость авто скидку и при первой попытке снижения цены озвучивает от 50% до 100% от этой суммы. Таким образом, без особых усилий можно добиться скидки в 1,5-2 раза выше первоначально озвученной, но большая сумма потребует весомых аргументов», – объясняют специалисты сервиса «СберАвто».

Торговаться лучше уже в конце переговоров, никто не захочет отпустить потенциального клиента в последний момент, резюмируют эксперты.

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Источник: iz.ru