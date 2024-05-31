#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Масло 0W-20
31 мая
Масло 0W-20 — чем оно может помочь или навредить
«За рулем» объяснил, для чего было разработано...
Эти шумы и запахи в авто нельзя игнорировать — иначе придется чинить этот агрегат
31 мая
Эти шумы и запахи в авто нельзя игнорировать — иначе придется чинить этот агрегат
Водителям перечислили 4 признака неисправности...
Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»
31 мая
Розыгрыш призов 30.05.24 от «За рулем» — мы определили имена победителей
Подведены итоги очередного ежемесячного...

Торг уместен: эти правила помогут получить большую скидку на машину с пробегом

Эксперты рассказали, как получить большую скидку при покупке машины с пробегом

Чтобы купить неплохую машину с пробегом на вторичном рынке с хорошей скидкой, нужно уметь грамотно торговаться, и подходить к этому вопросу нужно дипломатически. Об этом рассказали специалисты по автоподбору сервиса «СберАвто».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чтобы сделать процедуру покупки максимально эффективной, необходимо создать доверительную атмосферу, и приятное начало разговора с продавцом будет первым шагом в этой части.

«В телефонной беседе или по переписке важно соблюдать правила вежливого общения: грамотно и однозначно задавать вопросы, сохранять нейтральный или положительный тон. В диалоге можно поделиться позитивным первым мнением об обсуждаемом авто, но ни в коем случае не стоит допускать панибратства», – советуют специалисты.

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

При первой встрече нужно уточнить всю информацию о состоянии автомобиля, историю его техобслуживания, узнать о ДТП и их последствиях.

Это даст понимание о последующем ТО машины, а, исходя из этой суммы, можно рассчитать приемлемую скидку, которая будет основой расчета окончательной цены.

«Самыми весомыми темами для обсуждения при торге являются, во-первых, юридическая чистота авто – можно обсуждать скидку, если у владельца нет оригинала ПТС, повреждены маркировочные таблички или, например, наблюдается коррозия на месте расположения номера двигателя или VIN», – отмечают эксперты.

Во-вторых, можно смело торговаться, если в авто нет подушек безопасности или их повторная установка проходила не в сертифицированном центре. И в-третьих, техническое и кузовное состояние автомобиля. Можно настаивать на максимальной скидке, если при большом пробеге у машины не менялись расходники: ремни или цепи, масло, фильтры.

Совместная поездка с продавцом на СТО будет хорошим сигналом его готовности к сотрудничеству. Важно проверить наличие всех документов – ПТС, свидетельства о регистрации, сервисной книжки, заказ-наряда на выполненные работы по автомобилю.

Очень важна очередность этапов торга – спросить о возможности торга можно при первом звонке, но обсуждать скидку – только после тщательного осмотра автомобиля.

«Обычно продавец уже закладывает в стоимость авто скидку и при первой попытке снижения цены озвучивает от 50% до 100% от этой суммы. Таким образом, без особых усилий можно добиться скидки в 1,5-2 раза выше первоначально озвученной, но большая сумма потребует весомых аргументов», – объясняют специалисты сервиса «СберАвто».

Торговаться лучше уже в конце переговоров, никто не захочет отпустить потенциального клиента в последний момент, резюмируют эксперты.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
31.05.2024
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
Поделиться:
Оцените материал:
0