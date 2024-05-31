Нарушения ПДД электросамокатчиками зафиксируют специальные видеокамеры

Минтранс: в России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов

Минтранс разработает обоснование для введения камер видеофиксации для самокатов.

В России разработают опытный образец программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующую конкурсную заявку на выполнение опытно-конструкторских работа разместил Минтранс РФ, сообщает издание «Газета. Ru».

«Научная новизна исследования заключается в разработке научно обоснованных предложений по созданию системы контроля и надзора безопасного использования СИМ в городских условиях, позволяющей фиксировать СИМ в автоматическом режиме», – говорится в тексте документа.

Фиксировать на фото и видео планируется электросамокаты, электроскутеры, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и другие средства индивидуальной мобильности. В Минтрансе ссылаются на статистику Правительства Москвы, согласно которой количество электросамокатов в сервисах кикшеринга выросло в столице с 3 тысяч в 2018 году до 25 тысяч в 2021 году.

Кроме комплекса фото- и видеофиксации нарушений специалисты разработают прототип учетного номера СИМ, совмещенного с меткой, позволяющей распознать учетный номер дистанционно. Также будет разработано мобильное приложение и системе контроля СИМ, планируется внести соответствующие изменения в нормативные акты.

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Источник: gazeta.ru