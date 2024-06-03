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Не попадитесь! Развод на покупке машин из Японии

Полиция Астрахани поймала мошенника, наживавшегося на покупателях японских авто

Как рассказала пресс-служба УМВД России по Астраханской области, еще в феврале в дежурную часть астраханской полиции обратился 28-летний местный житель и сообщил о мошенничестве. Он рассказал, что летом прошлого года он решил заказать машину из Японии.

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Нашел объявление о доставке подходящего авто и начал общаться с незнакомцем, предлагавшем услугу. В итоге покупатель доверился ему и перевел на указанный счет 225 тысяч рублей, как оплату за предстоящую работу. Получив деньги, «перегонщик» сначала откладывал сроки сделки, а затем и вовсе перестал выходить на связь.

«В результате проведенных мероприятий оперативники и следователи УМВД России по городу Астрахани установили личность подозреваемого в мошенничестве, похитившего деньги путем обмана. Им оказался 35-летний житель Ростовской области. Полицейские в ходе служебной командировки задержали мужчину. Тот признался, что полученными от потерпевшего деньгами распорядился по своему усмотрению», – сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Против мошенника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Фигурант помещен под подписку о невыезде. Причиненный ущерб он обещает возместить.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
03.06.2024
Фото:Depositphotos
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