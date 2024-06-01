Успех обеспечен? Бренд Genesis будет развивать инженер с опытом работы в BMW и Porsche

Hyundai Motor Group назначила исполнительным директором экс-инженера Porsche

Бывший инженер автопроизводителя Porsche Манфред Харрер назначен на должность исполнительного вице-президента и главы нового подразделения по исследованиям и разработкам Genesis Magma Performance Development Tech Unit. О назначении сообщили в пресс-службе Hyundai Motor Group.

Манфред Харрер

На Харрера возлагают надежды по укреплению конкурентоспособности компании в области исследований и разработок с целью развития продуктов марки Genesis и улучшению характеристик автомобилей Hyundai Motor и Kia на фоне всеобщей электрификации. В компании отмечают, что назначение Харрера повысит имидж и репутацию брендов мобильности Hyundai Motor Group.

В компетенцию эксперта такого уровня входит развитие будущих моделей Genesis класса люкс, а также реализация мер по переходу Hyundai Motor и Kia к электрификации.

В автомобильной и технологической индустрии Харрер уже 25 лет, он известен разработками шасси, электронных систем, программного обеспечения, работой по полной интеграции автомобилей, а также передовых систем помощи водителю (ADAS). Его профессиональный опыт в свое время был востребован в таких ведущих брендах, как Audi AG, BMW Group, Porsche AG и Apple Inc.

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Источник: koreatimes.co.kr