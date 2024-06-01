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Надежный японский кроссовер с АКП подешевел в России: сколько он теперь стоит?

Частные российские дилеры предлагают Suzuki Fronx по цене от 2,7 млн рублей

Японский компактный кроссовер Suzuki в обновленной версии поступил в продажу на российском рынке. Дилеры запросили за него 2,7 млн рублей, при том, что еще в феврале он стоил 3 млн рублей.

В базовой комплектации кроссовер оснащается 16-дюймовыми литыми дисками, светодиодными фарами и задними фонарями.

Suzuki Fronx
Suzuki Fronx
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Fronx оборудован удобными сиденьями с регулировкой по высоте, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и мультимедийной системой с сенсорным экраном. В список опций входят камера заднего вида с парктроником, климат-контроль и круиз-контроль.

Под капотом Suzuki Fronx установлен проверенный временем 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 103 л. с. В паре с ним работает надежная четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Привод осуществляется на передние колеса.

Suzuki Fronx
Suzuki Fronx

По своим техническим характеристикам Fronx похож на популярный внедорожник Suzuki Jimny. Однако в отличие от Jimny, который является полноценным вездеходом, Fronx предназначен для эксплуатации в городских условиях.

На российском рынке Suzuki Fronx конкурирует с такими моделями, как Geely Coolray и Jetour Dashing. Однако по соотношению цены и качества Fronx выглядит более привлекательно. При сопоставимой комплектации Fronx стоит примерно на 200-300 тысяч рублей дешевле своих китайских конкурентов.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Suzuki
01.06.2024
Фото:Suzuki
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