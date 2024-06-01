В Россию приехал огромный внедорожник, идеально подходящий для наших просторов

Полноразмерный пикап Foton Tunland V9 был представлен на выставке Expo в России

Недавно на российской выставке Expo был представлен новый полноразмерный пикап Foton Tunland V9, который поразил зрителей своими внушительными размерами и впечатляющими техническими характеристиками.

Foton Tunland V9 обладает поистине гигантскими габаритами: его длина составляет 5617 мм, ширина – 2090 мм, а высота – 1955 мм. Благодаря таким размерам пикап имеет просторный салон и большой грузовой отсек, который делает его идеальным для перевозки габаритных грузов. Внешний вид автомобиля отличается грубыми и угловатыми чертами, подчеркивающими его внедорожный характер.

Foton Tunland V9

Под капотом Foton Tunland V9 установлен 48-вольтовый гибридный силовой агрегат, состоящий из 2-литрового дизельного двигателя Aucan мощностью 163 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Система полного привода реализована с помощью муфты подключения передней оси и демультипликатора, а в старшей версии предусмотрена блокировка дифференциала.

Для более комфортной езды пикап оснащен пружинной задней подвеской. Колесная база составляет 3355 мм, а клиренс достигает 240 мм, что позволяет автомобилю уверенно преодолевать любые дорожные препятствия.

Foton Tunland V9

Внутри Foton Tunland V9 поражает своим просторным и технологичным салоном. В глаза сразу же бросается большой сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. Автомобиль также оснащен современными системами безопасности и помощи водителю.

По словам Татьяны Лавровой, заместителя руководителя отдела продаж Foton, первые поставки Foton Tunland V9 в Россию ожидаются в июне, а продажи начнутся уже в августе. Цена автомобиля будет варьироваться в зависимости от комплектации и составит около 3 800 000 рублей в дилерских центрах, которые завозят его по параллельному импорту.

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Источник: Российская газета