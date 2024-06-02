Две легендарные модели Toyota и BMW покинут рынок в 2026 году

Спорткары Toyota Supra и BMW Z4 снимут с производства в 2026 году

Совместное детище Toyota и BMW – соплатформенные спорткары Toyota Supra и BMW Z4 – приближаются к концу своего жизненного цикла. Согласно информации издания Automotive News, оба автомобиля будут сняты с производства в 2026 году.

Падение спроса на рынке стало главной причиной такого решения. Несмотря на первоначальный ажиотаж, популярность этих спорткаров со временем пошла на убыль. В настоящее время компании не планируют создавать преемников.

Toyota Supra

Представители Toyota не подтвердили официально информацию о прекращении производства, но заявили, что сотрудничество с BMW по проекту Supra завершено. Японская компания рассматривает возможность выпуска нового поколения спорткара, однако без участия баварского автогиганта.

Новости о завершении производства Supra и Z4 совпали с сообщениями о сокращении персонала завода Magna Steyr в Австрии, где выпускаются эти автомобили. Снижение загруженности предприятия связано с уменьшением объемов производства.

BMW Z4

Toyota Supra продавалась в России в течение двух лет, с 2019 по 2021 год. Стоимость автомобиля на момент запуска составляла 5,5 млн рублей.

Стоит отметить, что Toyota Supra имеет богатую историю. Первое поколение появилось на свет в 1978 году. Автомобиль получил культовый статус благодаря участию в различных гоночных соревнованиях, включая чемпионат мира по ралли. Последнее поколение Supra, выпущенное в 2019 году, представляет собой результат сотрудничества с BMW.

В свою очередь, BMW Z4 дебютировал в 2002 году. За это время автомобиль сменил несколько поколений. Текущее поколение, известное под кодовым названием G29, появилось в 2018 году.

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Источник: Automotive News